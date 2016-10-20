Москва, 20 октября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.

Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 19 октября 2016 года в ППУ «Красный Камень» запрещен транзит через территорию России двух партий молочной продукции производства предприятий Германии и Италии, сообщает пресс-служба российского ведомства.

пресс-служба Россельхознадзора

«Согласно представленным для контроля документам от 28 ноября и от 20 сентября 2016 года, выданными германской и итальянской государственными ветеринарными службами, груз весом более 10 тонн направлялся в Афганистан, однако в нарушение запрета, установленного постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года, согласно которому данная продукция не должна ввозиться на территорию России через пункты пропуска Белоруссии. В итоге груз возвращён отправителю», — говорится в сообщении.

18 октября инспекторами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в ходе досмотра 19,2 тонны груш на складе временного хранения «Арт-Сервис-Клинцы» на тарных упаковках фруктов были выявлены маркировочные этикетки Королевства Бельгии. Формально фрукты прибыли из Сербии в сопровождении фитосанитарного сертификата белградской фирмы. Груз арестован, в Сербию отправлен запрос и, если факт контрабанды подтвердится, то «в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» фрукты бельгийского происхождения будут уничтожены, проинформировало российское ведомство.

До этого, в результате взаимодействия мобильных групп Смоленской таможни и Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявлен канал контрабандных поставок животноводческой продукции из Германии. «Речь идет о 39,5 тонны шпика, ввозимого со стороны Республики Беларусь с использованием товаров прикрытия», — пояснили в Россельхознадзоре.

14 октября 2016 года в районе ППУ «Красная Горка» мобильной группой было приостановлено движение автотранспортного средства, следовавшего в Россию из Белоруссии в обход фитосанитарного и ветеринарного контроля российских инспекторов с грузом сала. Российским таможенникам была «предоставлена международная транспортная накладная, в которой указывалось, что в машине перевозится пластиковая тара. Однако в ходе досмотра в грузовом отсеке был выявлен шпик».Груз был арестован.

«Полная выгрузка выявила 39,5 тонны шпика, то есть двойное превышение возможной загрузки, с маркировкой № DEEK 848 EG, № NW-EUZ 221 EG, Германия. Вместе с тем на части паллетных поддонов имелись оттиски польских клейм. Упаковка продукции, а именно: машинное паллетирование, маркировка паллетов, упаковочный материал свидетельствовали о том, что задержанный груз являлся частью крупной поставки», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

На запрос Смоленской таможни из белорусские коллеги из Ошмянской таможни прислали ответ, пояснив, «что в задержанном транспортном средстве перевозят груз «орехи бразильские очищенные от скорлупы» по транзитной декларации. В свою очередь водитель грузовика дал письменные объяснения, пояснив, что после прохождения процедуры таможенного контроля транспортное средство проследовало в город Борисов, где и произошла смена прицепа и далее транспортное средство следовало в Московскую область в сопровождении экспедитора, который в момент задержания автомобиля скрылся.

«В настоящее время ведется дальнейшее административное расследование по выявлению всех обстоятельств происходящего, — проинформировал Россельхознадзор. — Однако уже сейчас понятно, что действующие партнерские отношения с коллегами из Республики Беларусь и работа в единой электронной системе учета грузов животного происхождения, поступающих из третьих стран, не являются доверительными. Речь идет о том, что согласно данным единой системы «Аргус» с 2014 года в Республику Беларусь продукция из Германии не поступала. Непонятно, как 40 тонн шпика в промышленной упаковке с оригинальной маркировкой и другими явными признаками официальной поставки могли оказаться на территории Республики Беларусь».

Россельхознадор напомнил о распространении африканской чумы свиней на территории Евросоюза, в частности — в Польше и в Германии, что обязывает инспекторов проводить тщательные лабораторные исследования незаконно ввезенной продукции свиноводства. Напомним, распространение эпидемии АЧС в Белоруссии повлекло огромные потери и Совмин Белоруссии (прежде всего — вице-премьер, курирующий АПК, бывший глава Минсельхозпрода Михаил Русый) знает не только о возможных последствиях распространения эпидемии, но и об ответных санкциях России и обязательствах официального Минска в условиях продовольственного эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор регулярно выявляет контрабанду продовольствия, следующую в Россию из Белоруссии. При этом контрабандисты используют различные формы «прикрытия», в том числе и документальные, в чём им содействие оказывают госорганы формально союзной Белоруссии. Вместе с тем правительство РФ не спешит ужесточать ответственность за контрабанду продовольствия, хотя белорусские коллеги не чураются конфискации всего груза вместе с автотранспортным средством и наложением штрафа.