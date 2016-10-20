Берлин, 20 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель призывала лидеров ЕС проявить твердость в отношении России. По ее словам, речь идет не о разговорах ради разговоров, а о необходимости со стороны ЕС решительно осудить действия России в Сирии. Об этом канцлер сегодня заявила своим коллегам в Брюсселе, пишет газета Die Zeit.

Как пишет издание, в рамках двухдневного саммита в Брюсселе главы государств-членов ЕС планируют обсудить дальнейшие совместные шаги по отношению к России. Европейским правительствам предстоит решить, стоит ли продолжать переговоры или пора вводить новые санкции. Федеральное правительство Германии стремится действовать в быстром темпе. После встречи с президентом России Владимиром Путиным в Берлине канцлер Ангела Меркель призвала своих коллег в ЕС занять твердую и четкую позицию по отношению к действиям российского президента в Сирии.

«Я надеюсь, что мы, как Совет Европы, в состоянии решительно дать понять, что-то, что произошло в Алеппо при поддержке России, совершенно бесчеловечно», — цитирует издание Меркель.

Канцлер призвала всех руководителей стран-членов ЕС «немедленно начать настаивать на полном прекращении огня в Алеппо, где уже несколько месяцев около 300 тысяч человек находятся в окружении сирийской армии, а Россия совершает авианалеты в восточной части города, уничтожив за последние недели несколько больниц. Меркель потребовала немедленно положить конец войне и сделать все возможное для получения населением города гуманитарной помощи. Она подчеркнула, что подавляющее большинство людей в Алеппо не являются террористами».

«Россия давно поддерживает сирийского президента Башара Асада. Поэтому необходимо воздействовать на нее, чтобы дать Организации Объединенных Наций возможность вывезти больных и раненых из осажденных районов Алеппо. Но для этого необходимы твердые гарантии безопасности для сотрудников гуманитарных организаций, которые должны дать все стороны конфликта. Пока Россия демонстрирует осторожность в вопросе полного прекращения огня, так как, по ее мнению, велик риск, что террористы могут использовать перемирие для перегруппировки и новых атак», — добавляет Die Zeit.