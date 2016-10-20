Москва, 20 октября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации открыт для всестороннего сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по расследованию фактов нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами и специалистами. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко.

Эмблема СК РФ

Она сообщила, что в рамках расследования дела о допинговом скандале в России были допрошены более 50 российских спортсменов, их тренеров и менеджеров. Также были допрошены ответственные за исполнение в России международных антидопинговых правил, должностные лица министерства спорта РФ, руководители и сотрудники РУСАДА.

«В рамках расследования уголовных дел, следственный комитет открыт для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством, а также с другими международными и иностранными компетентными организациями», — подчеркнула Петренко.