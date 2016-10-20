Вашингтон, 20 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Представитель Пентагона в Вашингтоне говорит, что атакованные турецкими ВВС курдские бойцы не являются членами курдских групп, которых поддерживают и инструктируют ВС США, передаёт ABC News. В местах нанесения авиаударов американских военных не оказалось, отметил он.

Kurdishstruggle Курды

Говоривший на правах анонимности чиновник дал понять, что т.к. подвергнувшиеся бомбёжкам курды ассоциируют себя с поддерживаемыми США курдскими ополченцами, действия Анкары проблематичны и вызвали недовольство проамериканских курдов.