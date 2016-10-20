Москва, 20 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ) предложил пригласить на закрытое заседание комитета главу ДНР Александра Захарченко и парламентариев из этой республики.

rusvesna.su Александр Захарченко

«Ситуация сложная. Я предлагаю на новом заседании ее обсудить. Пригласить, может быть, парламентариев, может быть, даже Александра Захарченко. Он готов приехать», — сказал Тайсаев.

Депутат обратил внимание на сложившуюся ситуацию в ДНР. «За последнюю неделю и только из командного состава там погибло 10 человек. Люди гибнут каждый день», — отметил он.

«Я считаю, что нам на заседании комитета, может быть, в закрытой форме обсудить те проблемы, которые там есть», — предложил Тайсаев.