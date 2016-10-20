Рим, 20 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. После длительной погони сотрудникам полиции Италии удалось остановить фургон-рефрижератор, в котором находились 17 мигрантов, планировавшие незаконно проникнуть во Францию, сообщает 20 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волна

Полиция Италии задержала 39-летнего водителя фургона-рефрижератора, который пытался перевезти мигрантов во Францию. Небольшой фургон был заполнен до отказа. Один из мигрантов признался, что чуть не умер от удушья во время погони.

Другой беженец сказал, что заплатил $54,87, чтобы нелегально попасть во Францию. Все 17 мигрантов прибыли из стран Африканского континента.

Напомним, более 145 тыс. мигрантов прибыли в Италию из Северной Африки. Согласно законодательству ЕС, мигранты должны подать заявление о предоставлении убежища в той стране ЕС, куда они впервые прибыли, но многие мигранты не хотят задерживаться в Италии и пытаются уехать в другие страны Евросоюза.