Тбилиси, 20 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в преддверии второго тура выборов распространил очередное видеообращение, в котором объяснил, почему не приехал в Грузию сразу же после первого тура выборов, и уверенно заявил, что у его партии после второго тура «все обязательно получится».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили в этом обращении утверждает, что никогда не обещал приехать в Тбилиси после окончания первого тура.

«Дело в том, что если бы я приехал до конца первого тура, то те, кто сегодня кричит, почему я не приехал, тут же объявили бы меня опасным провокатором и дали бы повод Иванишвили обвинить меня лично и моих сторонников в инспирировании гражданского противостояния. Моя позиция всегда была очень ясна: мы намеревались победить в первом туре, а потом, ко второму туру, я собирался приехать, чтобы принять участие в защите выборов. Но случилось то, что случилось: манипуляции беспрецедентных масштабов и фальсификация первого тура. То, как нужно на это отреагировать, лучше знают находящиеся на месте выборы, и им решать», — заявил Саакашвили.

По его словам, для него ясно одно: в результате выборов, несмотря на «манипуляции и фальсификации, «Единое национальное движение» получило более 600 тысяч голосов, а это «очень много в условиях репрессий и насилия».

По мнению экс-президента, в Грузии происходит необратимый процесс ослабления правления российского олигарха, который доведет Саакашвили и его соратников «до окончательной победы».

«Сейчас важно единство, важен боевой дух, важно не мириться с аферой и фальсификацией, манипуляцией и насилием, и в конце концов все у нас получится», — заключил Михаил Саакашвили.

По данным ЦИК Грузии, ЕНД в ходе первого тура выборов по пропорциональной системе получило 477 тысяч голосов. Выборы парламента Грузии проходили 8 октября. На 22 октября назначено повторное голосование на четырех избирательных участках в двух избирательных округах, а на 30 октября — второй тур выборов в 48 мажоритарных округах.

Ранее в своих видеообращениях Саакашвили обещал, что обязательно приедет в Грузию и защитит голоса избирателей ЕНД, а его супруга Сандра Руловс даже заявляла, что ее муж пророет тоннель от Одессы до Тбилиси и присоединится к своим соратникам.