Москва, 20 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Банк России снизил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю на 21 октября, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Рубль-евро

Так, стоимость евро к рублю сократилась на 29,33 коп. и составила 68,47 руб. Курс доллара снизился на 16,47 коп. и достиг показателя 62,41 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 22,26 коп. по сравнению со значениями на 20 октября. В пятницу она обойдется покупателям в 65,144 руб.