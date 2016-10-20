Москва, 20 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Кировская область стала единственным субъектом РФ, который не рассчитался по бюджетным кредитам за 2015 год, все остальные регионы вернули кредитные средства и могут рассчитывать на новые кредиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, отвечая на вопрос депутата Веры Ганзя (КПРФ).

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«У нас есть несколько проблем с субъектами — нарушителями условий по кредитам, которые были предоставлены в 2015 году, но на сегодняшний момент субъекты, которые нарушили условия — они в основном возвратили. Единственный субъект, который не вернул — Кировская область, они являются нарушителями, которые не возвратили кредит. Все остальные вернули, и поэтому они смогут получить кредиты в 2016 году», — отметила Нестеренко в ходе обсуждения вопросов, связанных с поправками в бюджет 2016 года.

В законе о бюджете 2016 года на бюджетные кредиты регионам заложено 310 млрд рублей.