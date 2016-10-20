Краснодар, 20 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае предстоящая зима будет холоднее обычной. Среднесуточная температура на территории региона на сегодняшний день уже на 4−6 градусов ниже климатической нормы. По информации начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрея Бондаря, такая погода сохранится на Кубани до конца октября, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

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Ниже привычной для жителей края нормы температура прогнозируется и в зимний период, отметил Андрей Бондарь. Для декабря в среднем по краю ожидается минус 1−3 °C, а в январе — до минус 5 °C.

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«Такие температуры мы последние пять-шесть лет не наблюдали. Нужно готовиться к довольно серьезной зиме», — считает руководитель краевого центра гидрометеорологии.

Готовность оперативных служб к реагированию на возможные зимние «сюрпризы» обсудили на заседании комиссии по ЧС. Так, со стороны регионального МЧС, по словам и.о. начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Ивана Колонтая, будет задействовано 2,3 тыс. сотрудников ведомства и 353 единицы техники. Также к работе готовы четыре мобильных пункта обогрева, которые могут в любую минуту выдвинуться к местам заторов на дорогах. Наблюдения будут вестись и за местами массового выхода на лед. Уже определены 33 затороопасных и 10 участков с затяжными спусками и подъемами на федеральных трассах края. А для содержания автомобильных дорог регионального значения в зимний период будет привлечено 905 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошлой зимой мощный снегопад обрушился на Краснодар в феврале 2016 года. Осадки не прекращались двое суток. Только за один день выпала месячная норма осадков.