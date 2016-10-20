Женева, Швейцария, 20 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Российская сборная по футболу потеряла 15 пунктов в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА): она смещена с 38-го места на 53-е, сообщили в пресс-службе ФИФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Уточняется, что в настоящее время в активе российской команды 594 очка. Худшего результата в этом рейтинге у российской сборной ещё не было — предыдущий минимум (40 место) отмечался в 1998 году.

Сборную России оставили позади команды Словении, Демократической Республики Конго, Албании, Узбекистана, Перу. Возглавила рейтинг Аргентина, на втором месте — Германия, Бразилия — на третьем месте.

Комментируя полученные результаты, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что России нужно срочно поднимать свой рейтинг, сообщает Чемпионат. «Сейчас у сборной такой период, её надо поддержать. Болельщики должны стать настоящим 12-м игроком», — сказал он.

Напомним, рейтинг ФИФА составляется с 1993 года. В нём учитываются результаты национальных сборных в течение последних четырёх лет.