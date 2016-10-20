Астана, 20 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Число казахстанских туристов, выезжающих за рубеж, в первом полугодии 2016 года сократилось на 1 миллион человек по сравнению с показателями за аналогичный период 2015 года. Об этом сегодня, 20 октября, во время онлайн-пресс-конференции на тему «Туризм в Казахстане: когда придет качество?» рассказал директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию республики Марат Игалиев.

Unsplash Группа туристов

«В первом полугодии 2016 года из страны выехало 4,5 миллионов (казахстанских туристов — ИА REGNUM ), это практически на 1 миллион меньше. При этом развитие получил внутренний туризм, рост идет на 5,8%, и въездной туризм — рост 4%», — сообщил Игалиев.

Он отметил, что 80% иностранных граждан, въезжающих в Казахстан, прибывают в страну исключительно в деловых целях. По словам руководителя департамента, для изменения этой ситуации в республике планируется организовать специальное агентство по созданию казахстанского бренда и его продвижению. Однако главной проблемой, по мнению Игалиева, является недостаточность финансовых средств, выделяемых на продвижение туризма в Казахстане. По его данным, в бюджете на эти цели заложено более 200 миллионов тенге (40 млн руб.), что значительно меньше, чем в развитых в плане туризма странах.

Вполне возможно, что увеличить госрасходы на туристическую сферу позволит налог на туристов, который планируется ввести в Казахстане. «Мы сделали подсчеты, до 3% от проживания туриста в отеле — это мировая практика. Яркий пример — это Грузия, страны Европы, ОАЭ, где этот налог идет на развитие туризма. Мы подсчитали, что в день это может быть примерно 500 тенге (100 руб.). Это очень хорошая сумма. У нас на сегодня 7 миллионов ночевок», — отметил Игалиев.

Напомним, в апреле 2016 года председатель Национального союза туриндустрии Казахстана Инна Рей сообщала, что ежегодно в республику прибывает порядка 2 миллионов туристов.

«У нас туристами считаются все те, кто приезжают 1−2 дня в нашу страну не с целью поработать. Поэтому точную цифру назвать очень сложно. Но, тем не менее, в целом, число людей, которые посещают Казахстан, составляет более 2 миллионов ежегодно. Из них тех, кого встречают туристические компании — около 100 тысяч. Они приезжают именно для того, чтобы отдохнуть, посмотреть, узнать что-то новое», — пояснила Рей.

Отметим также, что 4 октября 2016 года в рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который прошел в Астане, был подписан ряд документов между организациями туристической сферы двух стран.

«Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации. У нас налажен серьезный туристический обмен, возможности которого отнюдь не исчерпаны. Мы стремимся к формированию на основе сложившихся культурно-исторических и экономических связей общего туристского пространства в интересах увеличения числа турпоездок и роста туриндустрии в наших странах», — сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Кроме того, есть большой потенциал привлечения в Россию и Казахстан дополнительного турпотока из государств дальнего зарубежья путем развития общих трансграничных туристических маршрутов, в частности, «Великого шёлкового пути», — отметил Сафонов.