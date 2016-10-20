Таллин, 20 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Министерство социальных дел Эстонии собирает до 6 ноября нынешнего года заявления-заявки от местных самоуправлений, на основании которых малоимущим жителям страны будут розданы 900 тысяч консервных банок со свининой. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 октября, сообщили в министерстве сельской жизни Эстонии, отметив, что в октябре 2015 года правительство выделило 1,78 млн евро на изготовление консервов из мяса свиней с ферм, расположенных в санитарной зоне, ограничивающей распространение эпидемии африканской чумы свиней АЧС.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Всего будут реализованы до конца февраля 2017 года 950 тысяч консервов. Транспортные расходы по доставке консервов в местные самоуправления берет на себя Министерство сельской жизни Эстонии. По словам министра сельской жизни, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Урмаса Круузе, консервы с мясом свиней с ферм третьей санитарной зоны уже распределены для Сил обороны, Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Академии МВД — порядка 50 тысяч штук. Ранее консервы были закуплены Министерством сельской жизни Эстонии для пополнения госрезервов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый случай африканской чумы свиней (АЧС) в Эстонии был диагностирован у дикого кабана в лесах южной Эстонии на границе с Латвией в сентябре 2014 года. На свинофермах зараженных чумой свиней стали обнаруживать с июля 2015 года. По данным департамента, эпидемия африканской чумы свиней нанесла ущерб свиноводству страны в размере более 50 млн евро. Из-за эпидемии АЧС на экспорт свинины из Эстонии были наложены ограничения. По итогам эпидемии АЧС поголовье свиней в Эстонии уменьшилось на 20%. Осенью 2016 года было признано, что АЧС в Эстонии не побеждена, а ее ликвидация займет как минимум десятилетие.

Подробности: В Эстонии — новая вспышка эпидемии африканской чумы свиней