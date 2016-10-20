Симферополь, 20 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе выступило с предложением заменить планируемый к введению курортный сбор специальным налогом на выезд для тех, кто собирается уехать отдыхать за границу. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963.СССР Крым

«Дополнительная финансовая нагрузка на выезжающих туристов незначительна, а для государства это дополнительный источник финансирования внутреннего направления туризма», — считают в организации.

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По мнению экспертов РСТ, хорошие предварительные итоги туристического сезона 2016 года в первую очередь связаны с ограничениями на выезд российских туристов на курорты Египта и Турции, поэтому в следующем году, когда этих ограничений не станет, объёмы внутреннего туризма опять снизятся. «Налог на выезд» поможет смягчить спад, убеждены в организации.

Соответствующее предложение было передано руководителю Федерального агентства по туризму Олегу Сафонову. Аналогичные обращения были направлены также руководству Российского союза туриндустрии и в министерство курортов и туризма Республики Крым.

Напомним, законопроект о курортном сборе внесут в правительство РФ до 15 ноября. Пока неизвестно, какую сумму он составит и каким образом будет организован сбор, однако глава Минфина Антон Силуанов утверждал, что «курортный сбор должен быть приемлемым для отдыхающих — 50−100 рублей».

Как сообщалось, налог могут ввести одновременно в четырех наиболее популярных среди туристов регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье).