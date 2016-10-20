Ростов-на-Дону, 20 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум.



vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — «Атлетико»

Для футбольного клуба «Ростов» не стало сюрпризом, что матч с «Атлетико» из Мадрида будет напряженным. Главный тренер жёлто-синих Иван Данильянц поблагодарил подопечных «за интригу до финального свистка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 20 октября.

«Атлетико» владел инициативой, и нам было очень тяжело. Мадридцы создали много моментов у ворот Джанаева. Потом мы все-таки приспособились, и первый тайм завершился в равной борьбе. Сложнее стало, когда пропустили. Пришлось обороняться и отыгрываться. Показали большое желание, но не смирились с поражением», — сказал наставник.

По словам Ивана Данильянца, «Атлетико» — это «такая команда, что, когда нарушаешь баланс между защитой и атакой, она наказывает. После пропуска гола мы нарушили этот баланс, пошли в атаку, и у наших ворот стало опасно», — прокомментировал встречу рулевой жёлто-синих.

Но самое главное и для тренерского штаба, и для команды, и для болельщиков, что «Ростов» выступает в самом престижном европейском клубном футбольном турнире.

«Ребята играют против тех, кого раньше видели по телевизору, а у болельщиков есть шанс увидеть звезд на стадионе. Что касается результата, то рассматриваем его в контексте каждого матча. «Ростов» продемонстрировал все аргументы, на которые способен. Мы думаем о турнирных раскладах во вторую очередь. Ребята приобрели опыт, а болельщики получили много положительных эмоций. Этот матч можно занести в наш актив. И любую игру в Лиге чемпионов мы считаем финальной», — отметил Данильянц.

Напомним, голкипер жёлто-синих Сослан Джанаев считает, что «Ростов» мог зацепить очки, но «Атлетико» не дал игрокам разбежаться. «Мы все знаем, что «Атлетико» — это топ-клуб, топ-команда. Действительно, если брать оборону, то в обороне мы сыграли хорошо, но не получилась игра в атаке. «Атлетико» не дал нам разбежаться и навязал нам свою игру в обороне. Они хорошо защищались, не дали нам сыграть в свою игру», — сказал вратарь после окончания матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч третьего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялся накануне, 19 октября, на ростовском стадионе «Олимп-2». Итоговый результат на табло — 1:0 в пользу испанского клуба.