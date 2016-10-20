Пекин, 20 октября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз резко высказался в отношении американских властей: по его мнению, пора попрощаться с США, передаёт Channel News Asia.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Дутерте, выступая в Пекине перед представителями филиппинского сообщества, заявил, что союзнические отношения с США всегда были выгодны исключительно Вашингтону. Он адресовал свои слова американским властям и президенту США Бараку Обаме: «Ваше пребывание в моей стране было ради вашей собственной выгоды. Так что пора прощаться, мой друг».

Напомним, Филиппины получили независимость от США в 1946 году. В 1951 году между Манилой и Вашингтоном был подписан Договор о взаимной обороне. До сих пор на территории Филиппин размещаются американские военные базы.

14 октября Дутерте в очередной раз обозвал глав США, ЕС и ООН «дураками» и обещал их всех «унизить» и «перехитрить». По его словам, спецназ США должен быть выведен из регионов на юге Филиппин, чтобы он не мог помешать проводить операцию по борьбе с терроризмом.

19 октября у посольства США в Филиппинах состоялась акция протеста: участники акции собрались, чтобы высказаться против присутствия на Филиппинах военнослужащих США.