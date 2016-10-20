Белград, 20 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что давление ЕС на Сербию по вопросу введения санкций против России неприемлемо: страна никогда не будет делать что-то, что противоречит ее национальным интересам сообщает Associated Press 20 октября.

Общий вид Белгорода начала XX века. Открытка дореволюционная

По его словам, действовать «против себя» Сербия не может, тем не менее Дачич отметил необходимость иметь «хорошие отношения со всеми».

Белград сохранит свою открытость для сотрудничества с всеми, добавил Дачич. Он напомнил также о ситуации с сербской гуманитарной помощью, доставленной в Сирию российскими самолетами, которая «вызвала большой шум». Такую позицию западных чиновников он назвал «неконструктивной».

Ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что не станут поддерживать санкции ЕС против России, поскольку это вредит национальным интересам страны. При этом от желания вступить в ЕС Белград не отказывается.