Токио, 20 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Положительный и отрицательный опыт вызывает реакцию разных нейронов миндалевидных тел мозга — органов, которые влияют на формирование памяти и поведения. К такому выводу пришли японские биологи, изучившие реакцию подопытных мышей на позитивные и негативные впечатления, сообщает Life.ru.

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Профессор Сусуму Тонегава и его коллеги из Института физико-химических исследований RIKEN подвергали грызунов слабым ударам тока и позволяли общаться с самками, таким образом мыши получали как приятные, так и негативные переживания. Выяснилось, что при этом задействуются разные области миндалин. Они представляют собой небольшие парные органы, расположенные глубоко внутри височных долей головного мозга.

Ученые отмечают, что нейроны, реагирующие на позитивный опыт, находятся в задней части базально-латерального комплекса (БЛК) миндалины, а те, что отвечают на негативный опыт — находятся в передней области БЛК.