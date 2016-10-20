Лас-Вегас, США, 20 октября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Читатели газеты Washington Times отдали победу в третьем раунде теледебатов кандидатов в президенты США республиканцу Дональду Трампу, свидетельствует опрос на интернет-сайте издания, результаты которого Трамп опубликовал в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Согласно опросу, в первые часы после эфира за миллиардера проголосовали 18 тыс. 290 респондентов (77%), в победе кандидата-демократа уверены 4 тыс. 100 читателей (17%). Так интернет-пользователи ответили на вопрос «Кто победил в финальных президентских дебатах?».

Спустя некоторое время результаты незначительно изменились — Трампа поддержали 74% проголосовавших (32 тыс. человек), Клинтон — 21% (9 тыс. человек).

Напомним, третий и последний раунд дебатов между кандидатами в президенты США состоялся в Лас-Вегасе 19 октября. Как и прежде, большинство зрителей телеканала CNN отдали победу Хиллари Клинтон — 52%, Трампа поддержали 39% опрошенных.