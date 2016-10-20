Москва, 20 октября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в городах России к началу Чемпионата мира по футболу в 2018 году откроются вытрезвители, сообщает RT.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

«Такие отделения будут в структуре наркологических учреждений», — сказал Брюн.

Брюн уточнил, что в каждом регионе вопрос о том, под чьим началом будут находиться эти заведения, решаться будет отдельно. Они могут быть отнесены к МВД или к Минздраву.

Издание отмечает, что это решение вызвало поддержку у болельщиков Russia Unities. Комментируя инициативу, руководитель клуба Эдуард Латыпов заявил, что вытрезвители сыграют положительную роль на предстоящих соревнованиях.

«Многие болельщики приезжают в другую страну или город на игру, и могут вообще на стадионе ни разу не показаться, сразу в бар идут», — сказал он.

Читайте также: Вернуть вытрезвители готовы власти 17 регионов РФ — СМИ

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 пройдёт в России: на 12 стадионах в 11 городах РФ. Предыдущий Чемпионат мира по футболу проходил в Бразилии в 2014 году.