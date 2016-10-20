Вашингтон, 20 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Виннипег Джетс» на домашней арене переиграл «Торонто Мейпл Лифс». Встреча, прошедшая 19 октября на льду «Эм-Ти-Эс-центра» в Виннипеге, завершилась в овертайме со счетом 5:4.

nhle.com Матч между «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс»

Главным героем матча стал нападающий хозяев площадки Патрик Лайне, оформивший хет-трик. Еще по шайбе за «Джетс» провели Тайлер Майерс и Марк Шайфли.

В составе гостей отличились Назем Кадри (дубль), Коннор Каррик и Вильям Нюландер.

Отметим, что «Виннипег» по ходу игры уступал «Торонто» со счетом 0:4, однако хоккеистам «Джетс» во втором периоде удалось «переломить» ситуацию на площадке и вырвать победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 5:4 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 1:0).

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