Вашингтон, 20 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп воспользовался третьими дебатами претендентов на высокий пост, которые прошли в Лас-Вегасе 19 октября, чтобы в очередной раз подкрепить идею о фальсификации выборов, сообщает Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

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Когда республиканцу задали прямой вопрос, примет ли он результаты выборов в случае победы бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, он заявил, что не хочет «портить сюрприз». Такой ответ Клинтон назвала «ужасающим», отметив, что Трамп «закрывает рот демократии».

На фоне трезвого старта и серии взаимных выпадов относительно того, кто будет лучшим президентом, впоследствии кандидаты перешли к более взвешенной дискуссии об их грядущей политике. Однако незримо на сцене последних дебатов присутствовал и третий человек — президент России Владимир Путин. Как Клинтон, так и Трамп оба высказали свое видение того, как эффективнее противостоять агрессии и кибератакам России.

Бывший госсекретарь назвал Трампа «марионеткой» Путина, на что республиканец заявил, что Москва переиграла Клинтон, когда та была главой американской дипломатии.

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За оставшиеся менее 20 дней до дня выборов оба кандидата яростно пытаются убедить не определившихся избирателей встать на ту или иную сторону в президентской гонке.

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