Берлин, 20 октября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом 20 октября в Берлине призвал активизировать работу по подготовке и принятию новой конституции Сирии. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Сирии

«Я ещё раз напомнил нашим коллегам о том, что в этом ключе Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми конфликтующими сторонами. Разумеется, с привлечением всех стран региона, которые вовлечены в этот процесс», — сказал Владимир Путин.

Он также сообщил, что проинформировал коллег намерении российской стороны «продлить — насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации на территории, — продлить паузу в нанесении авиационных ударов». «Мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнёмся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо», — пояснил российский президент.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Москва рассчитывает на выполнение Вашингтоном обязательств по размежеванию террористов и оппозиции в Сирии. «Рассчитываем на то, что наши партнёры, прежде всего американские партнёры, сделают всё, что они обещали до сих пор, по разведению террористов «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иже с ними таких же террористических организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу», — подчеркнул он.

В целом, по словам президента России, переговоры были сосредоточные главным образом на «политической составляющей процесса» сирийского урегулирования.

Как передавало ИА REGNUM, гуманитарная пауза в Алеппо, в ходе которой ВВС России и ВВС Сирии не будут наносить ударов по боевикам, вступает в силу 8 часов утра 20 октября. Мирные жители и боевики смогут покинуть восточные районы Алеппо через специально созданные коридоры.

Первоначально речь шла о восьмичасовом перемирии, затем в Минобороны России сообщили о продлении данного режима ещё на три часа по просьбам международных организаций. Это должно позволить представителям ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца в более полной мере обеспечить выход из Алеппо мирных жителей, больных и раненых.