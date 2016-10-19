Тирасполь, 20 октября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Позиция лидера Партии социалистов Молдавии, кандидата в президенты республики Игоря Додона по теме молдавско-приднестровского урегулирования «во многом дублирует «генеральную линию» официального Кишинева по вопросам отношений с Приднестровьем и отличается неким рамочным, умозрительным и зачастую оторванным от реальности характером». Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Приднестровья для газеты «Известия».

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

Поводом для комментария стало заявление Додона о том, что в случае его избрания на пост президента Молдавии он урегулирует молдавско-приднестровский конфликт путем федерализации Молдавии. «Что касается приднестровского конфликта, существующего достаточно продолжительное время, то решить его можно через политическое урегулирование. Нужно создавать федерацию и затем предложить Тирасполю статус субъекта федерации. Это одна из основных задач», — сказал Додон.

В приднестровском МИДЕ заявили, что «на текущем этапе переходить к обсуждению модели политического урегулирования конфликта как минимум преждевременно, а с учетом острого характера неразрешенных противоречий, диаметрально противоположных взглядов на будущее всего Евразийского пространства — безответственно и весьма опасно».

«Полагаем, что представителям Республики Молдова, реально заинтересованным в достижении справедливого, жизнеспособного и устойчивого урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, следовало бы в текущих условиях сосредоточиться не на ультимативных заявлениях, а на снятии блокад и санкций в отношении Приднестровья, построении доверия между двумя странами, урегулировании проблем, осложняющих жизнь людей как в Приднестровье, так и в Молдове», — отметили в ведомстве.

«Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в ПМР в качестве единственно возможной модели окончательного урегулирования конфликта рассматривают «цивилизованный развод» Приднестровья и Республики Молдова при условии дальнейшего построения мирных, равноправных и добрососедских отношений как двух независимых государств. Данный курс основывается на воле народа Приднестровья, выраженной на референдуме в 2006 году, а также отражает объективную реальность, сложившуюся на протяжении 26 лет суверенного развития Приднестровского государства», — подвели итог в МИД ПМР.

Ранее Додон, считающийся «надежным и главным партнером» Кремля в Молдавии, неоднократно заявлял о намерении присоединить Приднестровье через федерализацию Молдавии. А в ходе состоявшегося в Кишиневе заседания пресс-клуба он призвал приднестровцев «смириться с тем, что их никогда не признают, и они не станут субъектом РФ».

«Вы граждане Молдовы (лишь около 200 тыс. из примерно полумиллиона жителей ПМР обладают гражданством Молдавии — прим. ИА REGNUM ). У нас единая страна. Вы должны понимать, что второго Калининграда не будет. Единственное будущее для Приднестровья — это в составе Молдовы. Других вариантов нет. И в ближайшем будущем не появятся», — заявил Додон, заочно обращаясь к приднестровцам. Правда, оговорился, что «выбор» у приднестровцев все же есть — оказаться в составе Украины или Молдавии.