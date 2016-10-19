Лима, 20 октября, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Крупнейшая шахта Перу Лас-Бамбас в очередной раз блокирована индейцами, транспортировка медной руды из высокогорного карьера полностью остановлена, сообщает Reuters 20 октября.

Жители Анд, Перу

Власти Перу заявляют, что жители Анд отказываются идти на переговоры ни с кем, кроме президента Педро Пабло Кучински, но глава государства на данный момент не считает это возможным.

«Мы открыты для диалога, но мы не будем вести диалог под угрозой силовых действий», — заявил журналистам премьер-министр Перу Фернандо Савала.

Известно, что в ходе столкновений протестующих с полицией на прошлой неделе был убит местный житель. Представитель протестующих Антолин Чипани заявил, что после инцидента «доверие было потеряно», после чего индейцы полностью блокировали шоссе, ведущее к медным рудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты жителей Анд против строительства на «исторических землях» продолжаются больше года. В сентябре 2015 года трое индейцев были застрелены во время акции протеста в ходе строительства шахты Лас-Бамбас. Тем не менее, шахта была достроена, и на данный момент является одним из ключевых промышленных предприятий страны.