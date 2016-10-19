Москва, 19 октября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-02» с тремя космонавтами на борту вышел на рассчетную орбиту и держит курс на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос».

roscosmos.ru Экипаж космического корабля «Союз МС-02»

На стандартный перелет к орбитальной станции требуется шесть часов, однако полет корабля новой серии продлится двое суток для проверки систем новой конструкции. По плану полета, стыковка корабля и МКС должна состоятся 21 октября в 12.59 мск.

На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко предстоит выполнить на борту МКС программу научных исследований, в которую входит порядка 54 экспериментов шести разных направлений. Часть из них космонавтам предстоит выполнить впервые. В числе прочих работ, запланировано выращивание перца в орбитальной оранжерее «Лада», а также отработка вопросов управления автоматическими планетоходами с борта корабля, находящегося на орбите.