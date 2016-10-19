Москва, 19 октября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Протокол N3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС), внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент 19 октября. Протокол подписан от имени Российской Федерации 8 июня 2012 г. в Страсбурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

Протокол направлен на упрощение сотрудничества территориальных сообществ и властей при сохранении политических и административных структур, а также международных обязательств государств. Протоколом определяются юридический статус и основные правила учреждения и функционирования ЕвРОС.

Россия является участником Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей с 5 января 2003 г. В 2008 году Россией ратифицированы Дополнительный протокол и Протокол N2 к этой конвенции.

К настоящему моменту Протокол подписан 13 государствами (Российская Федерация, Армения, Бельгия, Германия, Кипр, Литва, Люксембург, Нидерланды, Словения, Украина, Франция, Черногория, Швейцария) и ратифицирован шестью государствами (Германия, Кипр, Словения, Украина, Франция, Швейцария). Протокол вступил в силу с 1 марта 2013 г.

Целью ЕвРОС является продвижение, поддержка и развитие приграничного и межтерриториального сотрудничества. ЕвРОС с российским участием являются перспективной и прогрессивной формой приграничного сотрудничества, обеспечивающей системные и взаимовыгодные контакты жителей приграничных территорий России с иностранными государствами, отмечает МИД.