Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 19 октября по иску компании «Трансстрой» к властям Петербурга отказался добавить к первоначальным исковым требованиям строителей дополнительные пункты, сообщают СМИ.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Напомним, бывший генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует признать незаконным одностороннее расторжение Смольным контракта на постройку стадиона, которое произошло в июле текущего года. В суд направлено несколько исков от «Трансстроя» и его дочерних компаний.

На сегодняшнем заседании истец предложил суду приобщить к основному иску новые требования о возмещении убытков, которые он понес из-за расторжения контракта, а также неустойки и стоимости выполненных работ.

По данным СМИ, компания оценила дополнительные требования почти в 2 млрд рублей, однако в суде сумма не оглашалась. Ранее «Трансстрой» требовал признать незаконным расторжение госконтракта на сумму в 9,1 млрд рублей и заявлял об убытке в 4,9 млрд рублей из-за якобы выполненных и неоплаченных Смольным работ.

Однако Арбитражный суд отказал истцу в ходатайстве об изменении первоначальных требований. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 30 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Трансстрой» и ее дочерняя компания «Инжтрансстрой-СПб», непосредственно являвшаяся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, подали в Арбитражный суд три иска к комитету по строительству Санкт-Петербурга в связи с расторжением госконтракта на строительство стадиона. Сегодня состоялось рассмотрение только одного иска.

Третьими лицами по всем трем искам привлечены банк ВТБ и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции».

От комитета по строительству структуры «Трансстроя» требуют оплаты выполненных, по их мнению, но не принятых Смольным работ на стадионе, а также в целом оспаривают односторонний разрыв госконтракта.

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Одновременно «Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб» подали иски к ФАС, которая, с подачи Смольного, включила последнюю компанию в список недобросовестных поставщиков. Фирмы, попавшие в черный список, автоматически отлучаются от исполнения госзаказов.

Причиной расторжения контракта стали претензии властей к срокам выполнения и качеству работ. После разрыва с «Инжтрансстроем-СПб» Смольный объявил новый конкурс на завершение стадиона. Его победителем стала петербургская компания «Метрострой». Ей предстоит до конца 2016 года за 7,8 млрд рублей достроить сам стадион и благоустроить территорию вокруг спортивной арены.

Общая стоимость стадиона, необходимого для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей, и эта цифра — не окончательная.