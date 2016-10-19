Суд отказал экс-подрядчику «Зенит-Арены» в увеличении иска к Смольному
Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 19 октября по иску компании «Трансстрой» к властям Петербурга отказался добавить к первоначальным исковым требованиям строителей дополнительные пункты, сообщают СМИ.
Напомним, бывший генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует признать незаконным одностороннее расторжение Смольным контракта на постройку стадиона, которое произошло в июле текущего года. В суд направлено несколько исков от «Трансстроя» и его дочерних компаний.
На сегодняшнем заседании истец предложил суду приобщить к основному иску новые требования о возмещении убытков, которые он понес из-за расторжения контракта, а также неустойки и стоимости выполненных работ.
По данным СМИ, компания оценила дополнительные требования почти в 2 млрд рублей, однако в суде сумма не оглашалась. Ранее «Трансстрой» требовал признать незаконным расторжение госконтракта на сумму в 9,1 млрд рублей и заявлял об убытке в 4,9 млрд рублей из-за якобы выполненных и неоплаченных Смольным работ.
Однако Арбитражный суд отказал истцу в ходатайстве об изменении первоначальных требований. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 30 ноября.
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Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Трансстрой» и ее дочерняя компания «Инжтрансстрой-СПб», непосредственно являвшаяся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, подали в Арбитражный суд три иска к комитету по строительству Санкт-Петербурга в связи с расторжением госконтракта на строительство стадиона. Сегодня состоялось рассмотрение только одного иска.
Третьими лицами по всем трем искам привлечены банк ВТБ и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции».
От комитета по строительству структуры «Трансстроя» требуют оплаты выполненных, по их мнению, но не принятых Смольным работ на стадионе, а также в целом оспаривают односторонний разрыв госконтракта.
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Одновременно «Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб» подали иски к ФАС, которая, с подачи Смольного, включила последнюю компанию в список недобросовестных поставщиков. Фирмы, попавшие в черный список, автоматически отлучаются от исполнения госзаказов.
Причиной расторжения контракта стали претензии властей к срокам выполнения и качеству работ. После разрыва с «Инжтрансстроем-СПб» Смольный объявил новый конкурс на завершение стадиона. Его победителем стала петербургская компания «Метрострой». Ей предстоит до конца 2016 года за 7,8 млрд рублей достроить сам стадион и благоустроить территорию вокруг спортивной арены.
Общая стоимость стадиона, необходимого для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей, и эта цифра — не окончательная.