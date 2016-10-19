Нижний Тагил, Свердловская область, 19 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области врачи борются за жизнь второклассника. Мальчик пытался скатиться с перил в своей школе, но неудачно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Под капельницей

ЧП произошло ещё 18 октября. Висевший на спине у ребёнка портфель не позволил ему удержать равновесие. В результате, он упал с лестницы второго этажа

Как пояснили в прокуратуре, ЧП произошло в школе №72. В больнице ребёнка прооперировали и поместили в реанимацию.

По данным надзорных органов, у мальчика разрыв селезёнки. Сейчас прокуратура, полиция и СКР проводят проверку обстоятельств ЧП.

В самой школе не смогли прокомментировать инцидент. А между тем, мнения свердловчан разделились. Одни считают, что педагоги виноваты в произошедшем, так как не уследили за школьником, другие же уверены, что сотрудников школы не нужно подвергать наказанию. Окончательные выводы — за правоохранительными органами.