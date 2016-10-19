Москва, 19 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации напомнило Бельгии, что американская коалиции, в которую эта страна входит, постоянно совершает ошибки целеуказания для своих ВВС в Сирии. Об этом сегодня, 19 октября, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ошибка

Напомним, бельгийские ВВС нанесли авиаудары по сирийскому поселку Хассаджек в провинции Алеппо. Погибли шесть человек, четверо получили ранения. Российские военные сообщили, что бельгийские ВВС без каких-либо предупреждений и видимых причин нанесли авиаудары по гражданскому населению. Были предоставлены данные средств объективного контроля о наличии бельгийских F-16 в районе авиаударов.

Тем не менее, бельгийская сторона отрицает причастность своих ВВС к этому инциденту. Российский посол в Брюсселе был вызван в МИД Бельгии для дачи объяснений.

Конашенков напомнил, что страны американской коалиции, куда входит Бельгия, постоянно совершают ошибки целуказания для своих ВВС и атакуют гражданские объекты.

«Хотели бы напомнить, что для стран международной коалиции, куда входит и Королевство Бельгии, подобные ошибки целеуказания вовсе не являются чем-то невозможным и происходят, к сожалению, уже регулярно», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что таким образом под ударами боевой авиации оказываются свадьбы, похоронные процессии, госпитали, полицейские участки, гуманитарные конвои и даже сирийские войска, ведущие бой с террористами ИГ под Дейр эз-Зором.

При этом, к ответственности за эти «залеты» никто из стран коалиции ни разу не привлекался.