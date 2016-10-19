Нижний Новгород, 19 октября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Бюджет Нижегородской области на 2017 год верстался в сложных условиях, а его исполнение будет проходить в режиме строжайшей экономии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Валерий Шанцев по итогам заседания областного правительства 19 октября 2016 года.

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В ходе заседания он, в частности, отметил, что в настоящее время многие предприятия научилось оптимизировать налог на прибыль. В результате могут возникнуть определённые трудности с поступлениям в бюджет по этой статье доходов.

«Экономика работает не так, как хотелось бы. Необходимо перед всеми предприятиями, перед всеми министерствами и ведомствами поставить четкие задачки по наполнению бюджета. Нужно приложить максимум усилий, чтобы вывести бизнес из тени. Всех, кто старается остаться там всеми фибрами души», — отметил губернатор.

По словам Шанцева, формирование бюджета на 2017 год проходило на основе анализа работы, проделанной в текущем году.

«Вы знаете, что по итогам 9 месяцев 2016 года в Нижегородской области Росстат зафиксировал рост промышленного производства порядка 4%.

«Это соответствует стратегии развития региона. Нам нужно продержаться еще 2,5 месяца, чтобы удержать эти темпы. Это первая задача, которую я ставлю на заседании правительства перед всеми нашими министерствами, ведомствами, предприятиями. А дальше бюджет 2017 года, он впервые будет бездефицитным. Мы выходим соглашение с Минфином РФ и будем полностью выполнять, чтобы получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых. Это практически беспроцентная ссуда, средства от которой будут направлены на развитие области», — заявил губернатор.

По его словам, на сегодня весь мир ведет активную заемную политику: «Лучше сегодня взять кредит на большой срок и потом расплачиваться, но проблему решить. Строительная инфляция даже выше, чем обычная. Если просто копить деньги, то к тому времени, когда накопишь, они просто обесценятся. Поэтому и метро мы строили по этому принципу, и вторую, и третью очереди Южного обхода, и Борский мост точно также строим. Можно было бы подождать еще 20 лет, но проблема не может уже дальше терпеть».

Одновременно с этим получение бюджетных кредитов поможет региону снизить государственный долг, так как этими средствами могут быть замещены кредиты, взятые в коммерческих банках.

Также Шанцев пообещал, что при формировании бюджета на 2017 год сохранены все 86 социальных выплат. Причем они будут не только сохранены, но и проиндексированы. В бюджете области на 2016 год индексации социальных выплат предусмотрено не было.

«Бюджет верстался трудно, но мы обеспечили полное финансирование выполнение указов президента. При этом мы не уменьшили, а даже увеличили объем средств, выделяемых на бюджетные инвестиции в развитие области. Будет обеспечено финансирование всех федеральных целевых программ, по которым идет финансирование из федерального бюджета. Естественно, предусмотрены все средства по выполнению программы по подготовке к ЧМ-2018», — заявил Шанцев.

По словам губернатора, перед всеми подразделениями областного правительства поставлена жесточайшей экономии: «Идет существенное сокращение затрат на аппарат, в том числе — минимизация в верхнем эшелоне. Всех заместителей губернатора я одновременно назначил министрами, то есть эти должности сокращаются. Одновременно с этим идет подобная работа и на более низких уровнях. Необходимо посмотреть, управления и департаменты нужно объединить. При этом сокращение затрат на аппарат не должно сказаться на качестве обслуживания и количестве госуслуг для жителей региона. Особенно это касается электронных услуг и сокращения сроков межведомственного согласования».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Нижегородской области 19 октября 2016 года утвердило проект бюджета области на 2017 год.

По расчетам областного Минфина, доходная часть бюджета на 2017 года составит 124,2 млрд рублей, расходная — 122,3 млрд рублей. Профицит бюджета — около 2 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году доходы областного бюджета должны составить 132,4 млрд рублей, расходы — 119,2 млрд рублей. В 2019 году доходы запланированы в размере 134 млрд рублей, расходы — 130,8 млрд рублей.