В Совбезе ООН заблокировали российскую резолюцию по Сирии
Нью-Йорк, США, 19 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Великобритания, США, Франция и Украина заблокировали предложенное Российской Федерацией заявление о размежевании террористов и оппозиции в Сирийской Арабской Республике, а также поддерживающее восьмичасовую гуманитарную паузу в городе Алеппо. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
«Некоторые из наших друзей вновь показали свое истинное лицо. Три постоянных члена, к которым, конечно, присоединилась Украина. Они не знают, чего хотят на самом деле, им невозможно угодить», — заявил Чуркин.
Также Чуркин отметил, что не в курсе, какие именно моменты в проекте российской резолюции не понравились этим делегациям. «Я не имею ни малейшего понятия, он им не понравился», — сказал Чуркин.
Суть противостояния России и США в Сирии в последние месяцы сводится к тому, что Вашингтон с помощью переговоров с Москвой тянет время, которое используют террористы для перегруппировки своих сил. При этом так называемая «вооруженная оппозиция» сливается с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».
Москва настаивает на том, чтобы Вашингтон провел размежевание так называемой оппозиции с террористическими группами. Только после этого можно говорить о каком-то политическом процессе. Но США не собираются этого делать.