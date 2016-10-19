Нью-Йорк, США, 19 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Великобритания, США, Франция и Украина заблокировали предложенное Российской Федерацией заявление о размежевании террористов и оппозиции в Сирийской Арабской Республике, а также поддерживающее восьмичасовую гуманитарную паузу в городе Алеппо. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

ООН. Карикатура журнала «Крокодил». 1951

«Некоторые из наших друзей вновь показали свое истинное лицо. Три постоянных члена, к которым, конечно, присоединилась Украина. Они не знают, чего хотят на самом деле, им невозможно угодить», — заявил Чуркин.

Также Чуркин отметил, что не в курсе, какие именно моменты в проекте российской резолюции не понравились этим делегациям. «Я не имею ни малейшего понятия, он им не понравился», — сказал Чуркин.

Суть противостояния России и США в Сирии в последние месяцы сводится к тому, что Вашингтон с помощью переговоров с Москвой тянет время, которое используют террористы для перегруппировки своих сил. При этом так называемая «вооруженная оппозиция» сливается с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».

Москва настаивает на том, чтобы Вашингтон провел размежевание так называемой оппозиции с террористическими группами. Только после этого можно говорить о каком-то политическом процессе. Но США не собираются этого делать.