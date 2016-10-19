Грозный, 19 октября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Министерство спорта Чечни будет соблюдать все рекомендации Минспорта России при проведении турниров по боям без правил. Как заявил министр Чеченской Республики по физкультуре и спорту Хасмагомед Хизриев, в настоящее время ожидается получение письма из главного спортивного ведомства России, адресованного главе Чечни Рамзану Кадырову и самому министру спорта, с рекомендациями по организации турниров и соревнований в республике, пишет «Р-спорт».

Bad intentionz Бои без правил

Накануне, 18 октября, в Министерстве спорта РФ прошло совещание, в котором принял участие и министр спорта Чечни, а также представители Российского союза боевых искусств. На нем был обсужден вопрос об участии детей в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в том числе троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Напомним, 4 октября 10-летний Ахмад Кадыров отправил в нокаут Дамира Шевхужева из Сочи. Его братья девяти и восьми лет также победили своих соперников в показательных поединках.

Участие детей в турнирах вызвало широкий общественный резонанс. В частности, организаторам вменяли в вину то, что в боях без правил участвовали дети в возрасте до 12 лет, что запрещено правилами проведения соревнований под эгидой Союза ММА России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве спорта РФ признали незаконным участие детей в турнире по смешанным единоборствам. Особо было отмечено, что турнир не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом ММА России. Замминистра Павел Колобков сообщил, что Министерство спорта РФ подготовило письмо, в котором рекомендует региональному министерству спорта впредь согласовывать с Минспортом России и федерациями, аккредитованными по видам спорта, проведение подобных соревнований.

При этом, чиновник отметил, что наказывать организаторов турнира ведомство не уполномочено, так как не является правоохранительной структурой и не имеет на это полномочий.