Москва, 19 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Российский рубль укрепляется сейчас к доллару и евро на фоне растущей нефти и геополитики, при этом максимально нефть может укрепиться до отметки 55 долларов за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 октября ведущий аналитик компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Владимир Чернов.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

«Торговать на укрепление рубля, рискуя нарваться на интервенции, трейдерам помогает дорожающая нефть. Котировки «черного золота» марки Brent опять торгуются вблизи годовых максимумов на фоне ожидания публикации статистики от американского Министерства энергетики», — отметил Чернов.

Сейчас прогнозы аналитиков указывают на снижение запасов почти в два раза по сравнению с прошлым месяцем, с 4,9 млн до 2,7 млн баррелей, напомнил эксперт. «Предварительные данные от Американского института нефти (API), опубликованные накануне, и вовсе показали снижение запасов на 3,8 млн. баррелей. Так что если вечером 19 октября официальные данные от Минэнерго подтвердят негативные прогнозы, то нефть пойдет на «штурм» годовых максимумов и рискует вырасти вплоть до 55 долларов за бочку», — полагает аналитик.

Однако выше этой отметки нефть, скорее всего, не поднимется из-за неопределенности геополитической ситуации и различных факторов нестабильности, говорит эксперт. Укрепление российской валюты также нестабильно, считает Чернов. «Укрепление рубля может закончиться сразу после объявления итогов встречи в «нормандском формате» в Берлине. Впрочем, дорожающая в данный момент нефть не даст рублю упасть слишком сильно. Ближайшие ориентиры до конца недели сейчас видятся на отметке 63−64 против доллара, и 69.50−70 против евро», — указывает аналитик.

В течение пяти лет стоимость нефти не поднимется выше 60 долларов за баррель в связи с возможным появлением на рынке новых поставщиков, рассказал в Дубае представитель МВФ Масуд Ахмед, пишут «Ведомости». По его мнению, тенденция по восстановлению мировых цен на нефть является временной. Как минимум до 2021 года фундаментальные тренды на рынке не изменятся, полагает представитель МВФ.