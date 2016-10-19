Осло, 20 октября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Министерство природы и экологии РФ уже внесло в правительство России пакет документов по поводу подписания с Норвегией межправительственного соглашения, которое касается сбора сейсмических данных в так называемой бывшей спорной зоне на континентальном шельфе Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Об этом глава Минприроды Сергей Донской сообщил во время встречи с представителем компании Statoil, говорится в сообщении ведомства.

М.Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

По словам Донского, российско-норвежская работа на шельфе с возможностью в будущем разрабатывать трансграничные месторождения представляет взаимный стратегический интерес. В связи с чем сегодня особо актуальна разработка соответствующей нормативно-правовой базы.

Также министр природы и экологии России отметил, что изученность российского континентального шельфа крайне неоднородна, поэтому на нем еще могут быть открыты новые крупные уникальные нефтегазовые месторождения. В настоящее время, по оценкам Минприроды, запасы углеводородного сырья на континентальном шельфе России составляют примерно сто миллиардов тонн условного топлива, запасы нефти — около десяти миллиардом тонн.

Напомним, что Норвегия является крупнейшей в Европе страной по добыче нефти и крайне ценным поставщиком углеводородов в европейские государства. Например, эта скандинавская страна покрывает более 20% всех газовых потребностей ЕС. Для Норвегии нефтегазовый сектор играет огромную экономическую роль. По подсчетам Еврокомиссии, на этот сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. Большая часть экспорта норвежских углеводородов идет в страны ЕС.

На мировом рынке нефти доля Норвегии составляет около двух процентов. По данным ОПЕК, а также British Petroleum за прошлый год, эта страна находится на 14-м месте в мире по добыче нефти. Однако сведения об объемах производства черного золота в Норвегии разнятся: ОПЕК заявляет о 1567,4 тыс. баррелей в день, ВР — о 1948 тыс. баррелей в день. На первых местах по производству черного золота традиционно — Саудовская Аравия, Россия и США.

В то же время, как ранее писало ИА REGNUM, Норвегия, по данным на 20 августа 2016 года, стала производить меньше нефти: добыча на месторождениях сократились на 9,5% по сравнению с июлем текущего года и составила 1,929 млн баррелей в сутки. О чем свидетельствует доклад Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Вместе с тем постепенно исчерпываются и газовые месторождения Норвегии.

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Напомним, что компания Statoil, с председателем которой провел встречу Сергей Донской, является крупнейшей нефтегазовой компанией Норвегии и Северной Европы. Компания — один из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке и крупнейший поставщик природного газа на рынок ЕС. Statoil обеспечивает около 60% шельфовой добычи углеводородов Норвегии.

Компания была основана в 1972 году еще как частная госкомпания, но в 2002 году была частично преобразована, хотя контрольный пакет акций Statoil все же принадлежит государству. Statoil имеет бизнес по всему миру, в России владеет сетью современных автозаправочных станций в Мурманской, Псковской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. Планируется дальнейшее расширение сети АЗС компании на Северо-Западе.