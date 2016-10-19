Брянск, 19 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. 20 депутатов Брянской областной думы и шесть депутатов брянского горсовета награждены почетными грамотами губернатора, сообщает 19 октября портал «Брянская улица». Этот факт дает парламентариям право на звание «Ветеран труда».

renatalferro Макет человеческой челюсти

В качестве сопутствующих «приятностей» депутаты получат скидку в 50% при оплате коммунальных услуг, скидки на проезд в проездах и общественном транспорте, а также на протезирование зубов.

Все депутаты награждены грамотами с формулировкой «За большой личный вклад в социально-экономической развитие Брянской области и активную законотворческую деятельность».

ИА REGNUM отмечает, что 17 октября в Брянской области были проиндексированы ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным людям и людям, пострадавшим от политических репрессий, а также ветеранам труда Брянской области. Теперь ежемесячно ветераны труда и репрессированные люди будут получать прибавку к пенсии в размере 350 рублей. Труженики тыла и реабилитированные люди будут получать по 438 рублей. В 2015 году они получали по 329 и 411 рублей, соответственно.

К слову, в 2015 году Верховный суд РФ признал недействительным региональный закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должность Брянской области». В законе предусмотрена добавка к государственной пенсии людям, которые замещали госдолжности. Как говорится в сообщении прокуратуры, размер компенсации составлял 80−130 тысяч рублей. Право на такую добавку имели губернатор, его заместители, руководители органов исполнительной и законодательной власти Брянской области.