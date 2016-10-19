Москва, 19 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации прокомментировал возможное бегство боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из осажденного иракского города Мосул в Сирийскую Арабскую Республику. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 октября, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

defenseimagery.mil Иракские солдаты

Он выразил надежду, что «партнеры России» из международной коалиции осознают, к чему приведут свободнокочующие крупные бандaформирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ближневосточном регионе. «Поэтому необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте», — подчеркнул Герасимов.

Напомним, ранним утром 17 октября иракские войска при поддержке отрядов народного ополчения, курдских сил и американской антитеррористической коалиции начали штурм Мосула — города на севере Ирака, захваченного боевиками ИГ. По данным СМИ город штурмуют порядка 80 тысяч солдат и офицеров.

Штурм идет крайне неорганизованно. Мосул полностью не блокирован и боевики могут беспрепятственно покинуть его и уйти в Сирию. Единый штаб командования отсутствует. Нет координации наземных сил с военно-воздушными. Боевики сдаваться не собираются и поджигают окраины города, чтобы создать затруднения для продвигающихся штурмовых колонн. Также боевики активно используют смертников, которые подрывают себя вблизи скопления войск штурмующих.