Будапешт, 19 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Венгрии совершил экстренную посадку самолет «Стамбул — Манчестер», перевозивший футболистов турецкой футбольной командой «Фенербахче». Как передают Вести.Ru, причиной ЧП стало треснувшее лобовое стекло воздушного судна.

motywacja24 Посадка самолета

«Самолет турецкого ФК «Фенербахче» совершил экстренную посадку в Венгрии, — говорится в сообщении. — Причиной посадки стала трещина стекла кабины пилота, образовавшаяся после столкновения с птицей».

По предварительным данным, никто из находившихся на борту людей не пострадал. За членами команды из Стамбула уже вылетел другой самолет.

Напомним, 20 октября «Фенербахче» проведет матч группового этапа Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».