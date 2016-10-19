Ташкент, 19 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Организация исламского сотрудничества (ОИС) выступает исключительно за политическое урегулирование конфликтов в Афганистане, Северной Африке и на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

globalresearch.ca Война в Афганистане

«Мы в очередной раз заявили об отсутствии военного решения афганской проблемы, высказали поддержку урегулированию внутриафганского конфликта через продвижение инклюзивного процесса национального примирения, исходя из того, что эти усилия должны предприниматься под руководством афганцев и самими афганцами», — заявил Камилов журналистам.

Он также озвучил позицию стран-членов ОИС, которые едины во мнении, что ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке нужно решать только путем политического урегулирования кризисов в соответствии с принципами ООН.

В ходе 43-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОИС, состоявшегося 18−19 октября в Ташкенте, председательство в организации перешло к Узбекистану.

По итогам заседания СМИД ОИС принято 118 резолюций. Следующее заседание СМИД ОИС будет проведено в 2017 году в Кот-д-Ивуаре.