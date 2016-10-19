Брюссель, 19 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Министр обороны Бельгии Стевен Вандепют заявил, что бельгийская военная авиация не наносила удары по гражданским объектам провинции Алеппо (Сирия). Об этом он сказал в эфире радиостанции Radio 1.

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«Мы обычно не сообщаем, где мы действуем, но в эти дни наши самолеты не осуществляли полетов над указанным районом», — сказал Вандепют. По словам министра, ВВС Бельгии не находились в этом районе 18 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны России сообщило, что в результате авиаудара по селению Хассаджек (Сирия) в ночь на 18 октября было разрушено два жилых дома, погибли шесть человек и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести. Самолётов ВКС России или ВВС Сирии в этом районе не было.

Как утверждают в Миноброны, в указанное время в этом районе выполняли задачи самолёты международной коалиции под руководством США. В частности, в районе Хассаджека были зафиксированы два истребители F-16 ВВС Королевства Бельгии.

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