Москва, 19 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Четыре российские авиакомпании подали заявки на выполнение рейсов в Египет: «Ямал», «Азур эйр», «Икар» и «Северный ветер», сообщили в пресс-службе Росавиации.

Пирамида Хеопса. Сфинкс. В.Д. Поленов. 1881

Все четыре компании заявили о намерении проводить перелёты из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Причём все авиаперевозчики заявили о перелётах из Москвы три раза в неделю, а «Ямал» — каждый день.

Кроме того, «Азур эйр» и «Северный ветер» подали заявки на перелёты в эти египетские города из Санкт-Петербурга. Также авиакомпании запрашивают перелёты из Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Уфы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что ситуация с безопасностью в аэропорту Каира улучшилась, и выразил надежду на возобновление авиасообщения с Египтом в 2016 году.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта, в результате которого взорвался над Синаем российский самолёт с пассажирами. В ноябре 2015 года в результате взрыва погибли 224 человека.