Пекин, 19 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. 68-летний футбольный специалист Марчелло Липпи является одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Китая. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой свой источник.

mota.ru Футбол

По данным издания, Федерация футбола Китая и итальянский специалист уже согласовали почти все условия контракта и близки к подписанию документа.

Ожидается, что в ближайшее время о назначении Липпи, который известен китайским болельщикам по работе с ФК «Гуанчжоу» (2012−2014 г), будет объявлено официально.

Другие подробности не приводятся.