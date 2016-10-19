Москва, 19 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Происходящее в кризис падение доходов населения и фактические вымывание среднего класса создает потенциальные инфляционные риски, но комплексный подход Банка России дает повод для оптимизма в отношении достижения целевого показателя по инфляции. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 октября ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, комментируя предупреждения ЦБ об угрозе потери контроля над инфляцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Психология поведения домохозяйств, различающихся по уровню дохода, действительно, оказывает различное воздействие на экономические показатели, в том числе и на инфляцию», — отметил он.

Среди негативных для экономики явлений эксперт отметил длительное падение розничных продаж, сопровождаемое снижением реальных доходов населения на 7%. «При этом «вымывание» экономически активного среднего класса действительно может снизить реакцию на изменение параметров монетарной политики, и в частности на такие параметры, как спрос на кредиты, в целом на потребительскую активность и так далее», — указывает Егоров.

При этом меры, предпринимаемые ЦБ, позволят минимизировать угрозы экономике, вызванные кризисом, полагает эксперт. «Возможность потери контроля над инфляцией стоит рассматривать с точки зрения потенциальных рисков, а не конкретной прямой угрозы. У Банка России есть основания для оптимистичного ожидания снижения инфляции к целевому уровню, близкому к 4%. И очень хорошо, что регулятор заранее рассматривает все аспекты, которые могут негативно повлиять на достижение целевых показателей», — резюмировал Егоров.

Банк России предупредил об угрозе для контроля над инфляцией из-за растущего уровня неравенства и исчезновения семей со средним уровнем доходов, которые наиболее чувствительны к процентным ставкам и ценам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неопубликованные данные ЦБ. Предполагается, что ЦБ достигнет своей цели по инфляции — 4% — до конца 2017 года. В проекте федерального бюджета на трехлетку 2017−2019 годов также предусматривается снижение инфляции до показателя 4%.