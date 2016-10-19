Воронеж, 19 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. «Это подлог, это чехарда» — так охарактеризовала ситуацию с двойной отставкой Владимира Селянина с поста председателя Воронежской областной избирательной комиссии председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК 19 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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Зампредседателя ЦИК Николай Булаев выступил с докладом «О результатах проверки расходования денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Воронежской области на подготовку и проведение федеральных выборов 2016 года, а также выделенных из федерального бюджета на обеспечение ее деятельности и повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов за 6 месяцев 2016 года (в режиме видеоконференции)». Проверку проводили аудиторы ЦИК после скандала с подменой протоколов бюллетеней голосования на участках в Приднестровье.

Николай Булаев отметил, что, несмотря на то, что теперь уже бывший председатель облизбиркома Владимир Селянин объяснил замену цифры «22» на «2000» нечитабельными протоколами, на деле выяснилось, что все протоколы вполне можно прочесть, цифры и буквы хорошо различимы. Действия Селянина в этом случае Николай Булаев назвал «умышленными», отметив, что со стороны главы избиркома было «не очень правильно прятаться за спину председателя ТИКа».

Кроме того, как стало известно ЦИК, недавний уход Селянина с должности председателя Воронежской областной избирательной комиссии — уже второй за год. Первый, согласно документам, которые были продемонстрированы на заседании ЦИК, состоялся в декабре прошлого года. Правда, он не афишировался: решение комиссии об этом на сайте облизбиркома отсутствует.

7 декабря 2015 года Владимир Селянин написал заявление о досрочном сложении полномочий с должности председателя избирательной комиссии.

«По-человечески могу понять, что в это время шла достаточно активная дискуссия о том, как будет меняться закон о пенсионном обеспечении тех, кто находится на госслужбе, по мере увеличения их пенсионного возраста. Вот и было такое решение, которое было реализовано в распоряжение избирательной комиссии о досрочном сложении полномочий. То есть человек начинает работать без зарплаты, хотя такого сюжета ни в одном регионе Российской Федерации нет», — сказал Николай Булаев.

23 декабря, отмечалось на заседании, Воронежский облизбирком принял решение — освободить Владимира Селянина и его заместителя Вячеслава Черепухина от обязанностей с припиской — «работающего на постоянной штатной основе».

«11 января Владимир Егорович считает, что он нужно приступить к обязанностям председателя избирательной комиссии. 11 января — был сложный день. 12 января наступает просветление: в соответствии с законом Воронежской области отменить распоряжение избирательной комиссии от 11 января — то есть он теперь не приступивший к обязанностям, а непонятно, кто. Следующий этап в деятельности избирательной комиссии — с 11 января, и мы не можем понять, что же здесь происходит. 5 февраля — Владимир Егорович появляется в должности заместителя председателя избирательной комиссии Воронежской области на постоянной основе. Эти кульбиты мы не смогли объяснить, и не смогли понять, что происходит дальше и зачем. Ну понятно, что человек работает заместителем председателя на постоянной основе. Но в это время идет формирование комиссии Воронежской области, и в ЦИК избирательная комиссия рекомендует своих коллег на пост председателя избирательной комиссии. Нам предоставляются документы, кто же этот человек есть. В объективке говорится, что Владимир Селянин является председателем избирательной комиссии Воронежской области с 2002 год по настоящее время», — рассказал Николай Булаев.

«Нам кажется, что Владимир Егорович в очередной раз ввел нас в заблуждение, как это было с протоколами участковых комиссий. Мания величия завела Владимира Егоровича, очень уважаемого человека, привела к тому, что он воцарился на месте и делает все, что хочет», — добавил Булаев.

Члены избирательной комиссии Воронежской области не сумели ответить на вопрос председателя ЦИК Эллы Памфиловой о том, имело ли место заседание в декабре 2015 года и решение об освобождении от должности Селянина.

«Все заседания ЦИК, а также и в регионах — идут открыто, все постановления и решения вывешиваются на сайте. То, что произошло (в Воронежской области — прим. ИА REGNUM ) — это подлог, это чехарда, это тянет на должностное, скажем, правонарушение», — заявила Памфилова.

В числе нарушений, выявленных аудиторами также — нарушение правил хранения документов — бюллетени были собраны в обычные мешки и никак не опечатывались. Недоумение у представителей ЦИК вызвал и тот факт, что переносные прозрачные ящики для голосования, закупленные для региона на средства федерального бюджета, так и остались на складе. Использовали вместо другие ящики, не соответствовавшие стандарту.

Итоги проверки, сообщили в ЦИК, будут направлены в адрес губернатора, Воронежской областной думы. Также в ЦИК считают, что свою проверку работы Воронежской избирательной комиссии должна провести региональная контрольно-счетная палата.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября, ЦИК выразила недоверие Владимиру Селянину и рекомендовала ему уйти с поста председателя избиркома. Причиной стал скандал с приписанными «Справедливой России» четырьмя тысячами голосами избирателей на выборах в Госдуму: «СР» неожиданно победила на двух участках в приднестровском Тирасполе (участки были приписаны к Воронежской области). Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. На днях в сети появилась петиция с требованием отправить Селянина в отставку.

13 октября Владимир Селянин сообщил губернатору Воронежской области о намерении уйти с должности «по собственному желанию». 18 октября заявление Селянина рассмотрел облизбирком.