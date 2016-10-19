Минск, 19 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. «Когда мы сами себе будем втирать очки, это недопустимо. Мы не та страна, где можно на что-то махнуть рукой, поднять вертолет, показать огонь — это совсем не главное. Главное, чтобы офицер мог научить своего подчиненного», — заявил 19 октября Александр Лукашенко во время проверки уровня подготовки офицерского состава Вооруженных сил Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Обуз-Лесновского полигона, 19 октября 2016 года

В ходе проверки уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава Вооруженных сил на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне Лукашенко посетил пункт управления Минобороны, где заслушал доклады об организации в подготовки офицерского состава. Он поручил усовершенствовать систему подготовки военных кадров.

«Не стану оспаривать, что эта система существует, но то, что мы ее давно не встряхивали и не приспособили к современной войне, это факт. Есть у нас проблемы и со сроками обучения, программами и с преподавателями, — заявил Лукашенко. — Надо брать преподавателями подготовленных людей из частей, чтобы они могли учить тому, что надо на войне».

Лукашенко подчеркнул: подготовку военных кадров надо постоянно приспосабливать к современным реалиям и такой подход следует использовать не только военных и военизированных высших учебных заведений, но и военных факультетов в гражданских вузах.

«Надо в госсекретариате создать группу специалистов и все проанализировать, вычистить из программ ненужное, сделать вменяемыми сроки обучения, посмотреть на заочную форму обучения: надо ли она нам. Офицеры ее критикуют», — сказал Лукашенко. .

Он также обратил внимание на необходимость доработки системы проверки уровня подготовки офицеров. Лукашенко указал, как надо «делать» офицеров.

«Самое страшное — это формализм, не повторить бы нам то, что было в советские времена, — сказал он. — Делайте так, чтобы офицера можно было проверить. Я не говорю, что они должны быть у вас вундеркиндами, но я сам бегал, прыгал, подтягивался и занимался с солдатами. Поэтому знаю, каким должен быть офицер. Сделайте его таким».

Как сообщало ИА REGNUM, армия Белоруссии не воевала ни дня. Офицеры, прапорщики и сержанты Советской Армии с опытом боевых действий в ДРА и на территориях других государств в подавляющем большинстве своём давно покинули ряды армии страны.