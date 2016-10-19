Москва, 19 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Ответственность за бомбовый удар по гражданским объектам в Сирии, приведший к убийству мирных жителей, лежит, прежде всего, на США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

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«По большому счету не имеет значения, кто нанес бомбовый удар по гражданским объектам в Сирии, приведший к убийству мирных жителей, — ВВС Бельгии или какой-либо другой западной страны из числа американских союзников. Ответственность лежит, прежде всего, на США, которые координируют все операции коалиции в Сирии», — сказал сенатор.

Вряд ли удастся до конца выяснить подоплеку этого удара: была ли это ошибка или следует вести речь о намеренном действии, рассуждает он.

«Но в любом случае нельзя не видеть, что США хотят «повязать кровью» своих союзников, сделать так, чтобы ни у кого из них не было обратного хода», — заявил Клинцевич.

Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут заявил, что ВВС страны не наносили удары по гражданским объектам под сирийским Алеппо, сообщает RT. По его словам, в эти дни самолеты ВВС Бельгии «не осуществляли полётов над указанным районом».

Ранее Минобороны РФ заявило, что в районе селения Хассаджек, где в ночь на 18 октября жертвами авианалета стали шесть мирных жителей, были зафиксированы два истребители F-16 ВВС Королевства Бельгии.