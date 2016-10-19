«США хотят «повязать кровью» своих союзников в Сирии»
Москва, 19 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Ответственность за бомбовый удар по гражданским объектам в Сирии, приведший к убийству мирных жителей, лежит, прежде всего, на США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«По большому счету не имеет значения, кто нанес бомбовый удар по гражданским объектам в Сирии, приведший к убийству мирных жителей, — ВВС Бельгии или какой-либо другой западной страны из числа американских союзников. Ответственность лежит, прежде всего, на США, которые координируют все операции коалиции в Сирии», — сказал сенатор.
Вряд ли удастся до конца выяснить подоплеку этого удара: была ли это ошибка или следует вести речь о намеренном действии, рассуждает он.
«Но в любом случае нельзя не видеть, что США хотят «повязать кровью» своих союзников, сделать так, чтобы ни у кого из них не было обратного хода», — заявил Клинцевич.
Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут заявил, что ВВС страны не наносили удары по гражданским объектам под сирийским Алеппо, сообщает RT. По его словам, в эти дни самолеты ВВС Бельгии «не осуществляли полётов над указанным районом».
Ранее Минобороны РФ заявило, что в районе селения Хассаджек, где в ночь на 18 октября жертвами авианалета стали шесть мирных жителей, были зафиксированы два истребители F-16 ВВС Королевства Бельгии.