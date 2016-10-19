Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Экипажи кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы (г. Кронштадт) провели учение по борьбе за живучесть. В тренировке участвовали аварийные партии малых противолодочных кораблей «Уренгой», «Зеленодольск» и «Казанец», а также экипажи подводных лодок «Выборг» и «Краснодар», сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе Западного военного округа.

mil.ru Учения по борьбе за живучесть в Кронштадте

«Более 300 моряков отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды», — пояснили в военном ведомстве.

Учения проходили на специально оборудованном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий», воспроизводящем условия, максимально приближенные к реальной обстановке. В УТК созданы макеты отсеков боевого корабля, создается реальное возгорание переборок, а также поступление воды через специально сконструированные отверстия.

Согласно легенде «огненного» этапа учений, пламя начало распространяться по отсеку. Моряки учились быстро экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня, ликвидируя очаги возгорания.

На тренировках по устранению пробоин в отсек начала быстро поступать вода из отверстий различного диаметра и с различной скоростью. Аварийным партиям — так называются команды по ликвидации ЧС на корабле — требовалось поставить специальный пластырь на пробоину и откачать поступившую воду.

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