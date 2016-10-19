Дамаск, 19 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Официальные власти Сирии признают Крым неотъемлемой частью Российской Федерации (РФ). Об этом заявила председатель парламента Сирии Хадия Аббас в эксклюзивном интервью агентству Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Мы (власти Сирии) признаем, что Крым — неотъемлемая часть России», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав РФ в марте 2014 г. после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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