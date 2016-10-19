Москва, 19 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Италии (FIGC) договорились о проведении двух контрольных матчей между национальными сборными перед чемпионатом мира (ЧМ) 2018 года, который пройдет в Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

rfs.ru Сборная России

«Да, договоренность о проведении матчей между сборными России и Италии есть, — сообщил Мутко. — Думаем, что сыграем в ноябре 2017 г, но пока крайне сложно сказать. Рассматриваем как место проведения Италию».

При этом глава РФС добавил, что вторая игра между сборными России и Италии может пройти перед ЧМ, возможно в июне, «и уже в России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир будет проходить на 12 стадионах в 11 городах страны.