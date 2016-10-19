Вашингтон, 19 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Угольная промышленность США находится в упадке. Американские производители угля были атакованы целым рядом структурных и циклических факторов, которые сильно ударили по потреблению и вынудили искать защиты от банкротства в течение 2015−2016 годов. Об этом пишет старший аналитик рынка сырьевых товаров и энергетики Джон Кемп в своей статье «Американская угольная промышленность надеется на передышку после идеального шторма» для Reuters.

Американский шахтёр. 1946

Автор отмечает, что в США существует несколько факторов, негативно повлиявших на угольную отрасль страны. Первый из них связан с тем, что уже несколько лет существует проблема избыточной добычи угля. На протяжении 2014−2015 годов запасы этого энергоносителя постепенно наращивались. И теплая зима 2015−2016 года толкнула угольную отрасль страны в кризис. В течение этого периода производство на угольных станциях упало на 23% по сравнению с зимой 2014−2015 года. В это же время как газовая генерация потеряла только 12%.

Еще один фактор, подкосивший американскую угольную отрасль, связан с проблемой изменения климата и токсичных выборов от угольных электростанций, все это влияет на структурный сдвиг в плане получения энергии от сжигания угля. Дело в том, что федеральное правительство США приняло целый ряд нормативных документов по сокращению выбросов углекислого газа и токсичных загрязнений воздуха. Это, в свою очередь, привело к закрытию многих более старых и менее эффективных угольных электростанций.

Таким образом, число действующих угольных электростанций в США снизилось с 600 штук в 2010 году до примерно 300 — в 2016 года, о чем свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации США за сентябрь 2016 года. Что касается электроэнергии, вырабатываемой за счет угольных станций, то она сократилась почти на 37%. Если еще в январе-июле 2010 года вырабатывалось около 1,1 тыс. ТВт часов, то за этот же период 2016 года было произведено только 687 ТВт часов.

Также угольная отрасль США стала «жертвой» сланцевой революции. Это третий фактор, отмечает Кемп. Сланцевая революция как бы разблокировала огромное количество дешевого газа и предложила производителям электроэнергии более чистый и «гибкий» в плане процесса добычи энергоисточник. Это способствовало ускоренному переходу с угля на газ. В результате генерация от газа выроста с 2010 года на 45%. В период с января по июль 2010 года газовая генерация достигала 546 ТВт часов, за тот же период 2016 года она составила 808 ТВт часов.

Отметим, что из-за низких цен на энергоносители и принятых властями мер по защите окружающей среды американские угольные компании погрязли в огромных долгах и несут потери. Так, еще в апреле текущего года сообщалось, что угольная компания США Peabody Energy Corp. подала в суд восточного округа штата Миссури заявление о признании ее банкротом в соответствии с 11 статьей Кодекса о банкротстве, допускающей реорганизацию работы. Речь идет именно о работе компании в Соединенных Штатах, это не затронуло ее подразделения в Австралии. До этого о банкротстве объявил ряд крупных угольных компаний страны — Arch Coal, Alpha Natural Resources, Patriot Coal и Walter Energy.

Что касается конкретно Peabody Energy Corp., то она была основана еще в 1883 году и является самой крупной в мире угольной компаний. Она имеет подразделения в 25 странах и обеспечивает работой более восьми тысяч человек. Следовательно, с банкротством подразделения компании в США могли потерять работу несколько тысяч человек. В рамках процедуры банкротства Peabody Energy Corp. получила от Citigroup кредит в размере $800 млн. Эти средства пока позволят поддержать работу компании в нормальном режиме.

Уголь является самым крупным источников электроэнергии в США. Сегодня в стране постепенно банкротятся угольные компании, а многие из те, кто еще на плаву, погрязли в долгах — американская угольная отрасль умирает. По данным EIA, 2016 года станет первым годом, когда уголь перестанет быть доминирующим источником выработки электроэнергии в стране с 1950 года. Тысячи американских шахтеров потеряют работу. В связи с этим логично задать вопрос: позаботятся ли о них власти?